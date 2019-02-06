شركة سرت توقع عقد مع ميديفيما لتقديم خدمات التأمين الطبي بالخارج

وقع رئيس شركة سرت لتصنيع النفط والغاز ناجي احفاف صباح أمس الثلاثاء عقد مع رئيس مجلس شركة “ميديفيما” المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فاتح انميز بشأن توفير خدمات التأمين الطبي بالخارج للعاملين في الشركة .

حضر مراسم التوقيع محمد رجب مدير مكتب العلاقات العامة بالشركة وعبدالسلام الجابري عضو لجنة الإدارة للتصنيع والصيانة وعبدالله طاهر عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية.

هذا وسيتم إحالة الحالات التي تتطلب العلاج بالخارج عن طريق إدارة الصحة المهنية إلى أن يتم تشكيل وحدة الرعاية الصحية والتي ستكون تابعة لإدارة المحاسبة.

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