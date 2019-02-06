الهلال الأحمر توكرة يبحث توفير مستلزمات طبية لمركز إيواء الساحل الأخضر

العنوان-توكرة

عقد إجتماع بمركز إيواء الهجرة غير النظامية فرع الساحل الأخضر ضم كلاً من مدير مكتب الصحة والدعم النفسي بالهلال الأحمر الليبي فرع توكرة “ونيس رايقة ” و رئيس مركز اﻷيواء الهجرة الغير نظامية الساحل الرائد ” ونيس بكار” ومدير إدارة الدوريات الصحرواية فرع بنغازي الكبرى الرائد “ميلاد الشهيبي” ووذلك لبحث المعوقات والإشكاليات التي تواجه المركز و كذلك الإطمئنان علي الوضع الصحي للمهاجرين داخل مركز اﻹيواء.

هذا وتكفل الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة بتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للمركز وكذلك تعهد بالكشف الطبي الدوري علي النزلاء بالمركز لضمان تقديم خدمات صحية جيدة للمهاجرين وتحسين وضعهم النفسي .

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