دومة: سبها لن تكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية

قال عضو مجلس النواب عن الجنوب، مصباح دومة، في تصريح خاص لقناة ليبيا، إنه لا مجال الآن لخلط الأوراق والتأجيج، داعياً إلى الابتعاد عن المصالح السياسية، والنظر إلى الوطن بعيداً عن ردود الأفعال غير المسؤولة.

وفي رد على بيانات وقرارات فائز السراج حول عمليات الجيش في الجنوب، قال دومة إن مدينة سبها لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وأن أهلها سيخرجون يوم الجمعة القادم لتوضيح رأيهم في قرار المجلس الرئاسي، وتحركات الجيش في المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنهم سيطرحون مبادرة للتوافق، مدعومة من الجانب الاجتماعي بين الإخوة شرقا وغربا للقاء في مدينة سبها، التي وصفها بالأمن والأمان، والتي ستكون مدينة المصالحة والوئام بين الليبيين.

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