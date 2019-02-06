لودريان : العمليات التي قام بها الجيش الليبي في الجنوب قضت على أهداف إرهابية مهمة

العنوان-باريس

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في المؤتمر الصحفي اليومي ،قال إن العمليات الأخيرة التي قام بها الجيش الوطني الليبي في الجنوب مكنت من القضاء على أهداف إرهابية مهمة وقد تعيق على نحو مستدام أنشطة مهربي المهاجرين الذين ينتشرون في منطقة ما بين الساحل والبحر الأبيض المتوسط. وقد شملت تلك العمليات أيضاً حقول نفط هامة حسب الوزير

وأضاف لودريان أن فرنسا تذكر في هذا الصدد بأن النفط مورد وطني يتعين أن يستفيد جميع الليبيين من استغلاله وأن يظل حكراً على المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

و شدد الوزير على أن فرنسا تحرص على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وتدعم جميع القوات العسكرية الليبية في حربها ضد الإرهاب. وتذكّر بهدف توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية للبلد تحت سلطة حكومة مدنية تنبثق شرعيتها عن الانتخابات. وذلك ما يأمل الليبيون تحقيقه ويعمل من أجله الممثل الخاص للأمم المتحدة السيد غسان سلامة بدعم كامل من فرنسا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية