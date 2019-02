المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري ، ” أن هناك محاولات تركية مستمرة لدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا ومحاربة الجيش “.

وأضاف المسماري، خلال تصريحات تليفزيونية له،” أنه تم ضبط 80 سيارة عسكرية مجهزة بأجهزة لكشف المفرقعات قادمة من تركيا للميليشيات المسلحة في ليبيا”.

وأوضح المسماري،” نحن لا نريد أن تكون هناك دولة متطرفة في جنوب ليبيا ، وهناك مخطط لتقسيم الجنوب وإنشاء دولة متطرفة فيه”.

The post “المسماري” : هناك مخطط لتقسيم الجنوب وإنشاء دولة متطرفة فيه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية