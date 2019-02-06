العدل والعمل تنفيان تجميد القانون رقم (23) لعمل النقابات

نفي مستشار وزير العدل وعضو إدارة القانون محمود حمودة للاقتصادية تجميد القانون رقم (23) لسنة 1998 بشأن عمل النقابات العمالية.

وقال إن القانون ساري المفعول، وفتاوى إدارة القانون الثلاثة ألزمت بسريان هذا القانون ونفاذه.

وأضاف من خلال عمل المنظومة القضائية تعتبر جميع مواد القانون نافذة إلا المادة (34) المتعلقة بالنظام الأساسي والترويج للفكر الجماهيري اما فيما عدا ذلك فالقانون نافذ ونظام عمله نافذ وآلية الرقابة علي النقابات نافذة.

وذكر وزير العمل والتأهيل المهدي ورضمي أن المؤسسات العمالية والمهنية تعتبر قانوناً شريك أساسي لوزارة العمل، مضيفاً أنه باعتبار الوزارة المظلة القانونية للعمال في المطالبة بحقوقهم مازال العمل ساري بنصوص القانون (23) وبالتالي يعتبر هذا القانون ساري المفعول إلي حين صدور البديل عنه.

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