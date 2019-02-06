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” دومة” : سنطرح مبادرة للتوافق والمصالحة تنطلق من سبها

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عن الجنوب، مصباح دومة، ”  إن مدينة سبها لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية”.

وكشف دومة عن تنظيم  أهالي سبها مظاهرة  يوم الجمعة القادم لتوضيح رأيهم في تجاه تحركات الجيش في المنطقة.

وأضاف دومة،  ” أنهم سيطرحون مبادرة للتوافق، مدعومة من الجانب الاجتماعي بين الإخوة شرقا وغربا للقاء في مدينة سبها، التي وصفها بالأمن والأمان، والتي ستكون مدينة المصالحة والوئام بين الليبيين”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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