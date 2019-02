” دومة” : سنطرح مبادرة للتوافق والمصالحة تنطلق من سبها

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عن الجنوب، مصباح دومة، ” إن مدينة سبها لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية”.

وكشف دومة عن تنظيم أهالي سبها مظاهرة يوم الجمعة القادم لتوضيح رأيهم في تجاه تحركات الجيش في المنطقة.

وأضاف دومة، ” أنهم سيطرحون مبادرة للتوافق، مدعومة من الجانب الاجتماعي بين الإخوة شرقا وغربا للقاء في مدينة سبها، التي وصفها بالأمن والأمان، والتي ستكون مدينة المصالحة والوئام بين الليبيين”.

