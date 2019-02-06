معيتيق و صنع الله يناقشان ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط لعام 2019

العنوان-طرابلس

عقد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق” اجتماعا أمس الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله ” لمناقشة خطط عمل المؤسسة وميزانيتها لعام 2019، وذلك بحضور وزير المالية “فرج بومطاري” ووكيل وزارة التخطيط “محمد الزيداني”.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض خطط المؤسسة المزمع تنفيذها خلال عام 2019 والصعاب التي تعيق سير عملها، والميزانية المقدمة من قبل المؤسسة والاحتياجات المالية اللازمة لتغطية النفقات الضرورية من أجل المحافظة على مستوى الإنتاج من النفط والغاز.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي فإن “معيتيق” أكد خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها رفع معدلات الإنتاج والتصدير لما في ذلك من إيجابيات تعود على المواطن وتسهم في استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في دعم المؤسسة والتنسيق مع الوزارات المعنية وقيام المؤسسة بموافاة وزاراتي المالية والتخطيط بالبيانات المطلوبة.

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