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“الأحوال” تشكل لجنة لمراجعة ملف “العائدون “

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، الأربعاء، تشكيل لجنة مراجعة ملف “العائدون من المهجر”.

ونص القرار الذي حمل رقم 70 لعام 2019، على أن تتشكل اللجنة برئاسة حاتم محمود يوسف، وبعضوية رمضان نوح، وصلاح البدري، وعبد الباسط امحمد.

وحدد القرار مهام اللجنة بـالتفتيش على ملفات العائدين من المهجر للتأكد من صحة القيد ومن كافة المستندات أساس القيد وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

ودعا القرار مديري الفروع بالمصلحة إلى تقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجنة لإنهاء المهام المكلفة بها وإن تكون للجنة كافة الصلاحيات خلال فترة عملها والاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهمتها.

ونص القرار أن تكون مدة هذه اللجنة ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار على أن تصرف لهم مكافأة مالية عند الانتهاء من أداء مهامها وتقديم النتائج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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