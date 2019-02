المتوسط:

أكد منسق حراك غضب فزان بشير الشيخ، ، ” إن القوة الموجودة داخل حقل الشرارة أكدت عن عدم سماحها لأي أحد قادم من خارج المنطقة بالدخول”.

وأضاف الشيخ ، ” أنه يحذر القوة القادمة من الخارج من أن عواقب كبيرة ستحدث في حال إطلاق رصاصة واحدة “.

وأوضح الشيخ ، ” أنه يرفض تحويل الحقل لساحة تصفية حسابات ، فأهالي المنطقة قد تجرعوا الويل من العصابات الأجنبية “.

