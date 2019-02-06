عاجل_ مصادرالعنوان: مكتب النائب العام يصدر أمر قبض بحق المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين

العنوان-طرابلس عاجل_ مصادر العنوان: مكتب النائب العام يصدر أمر قبض بحق المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين لسجن الإصلاح و التأهيل طرابلس بتهم فساد مالي و أختلاسات .
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صحيفة العنوان الليبية
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