عاجل_ مصادرالعنوان: مكتب النائب العام يصدر أمر قبض بحق المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين

العنوان-طرابلس عاجل_ مصادر العنوان: مكتب النائب العام يصدر أمر قبض بحق المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين لسجن الإصلاح و التأهيل طرابلس بتهم فساد مالي و أختلاسات .

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