اخبار ليبيا الان

#عاجل_ مصادرالعنوان: مكتب النائب العام يصدر أمر قبض بحق المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس عاجل_ مصادر العنوان: مكتب النائب العام يصدر أمر قبض بحق المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين لسجن الإصلاح و التأهيل طرابلس بتهم فساد مالي و أختلاسات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك