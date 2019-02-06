إدارة الخدمات الصحية ومستشفى مرزق العام يطالبان منظمة الصحة العالمية بدعمهما

طالبت إدارة الخدمات الصحية بمدينة مرزق، جنوب ليبيا، والمستشفى العام بالمدينة، بالدعم المباشر للمنطقة بشكل عاجل، من قبل منظمة الصحة العالمية.

ودعت الإدارة والمستشفى في بيان لهما أعضاء مجلس النواب الممثلين للمنطقة، إلى التواصل المباشر مع المنظمات الدولية الداعمة لوزارتي الصحة في حكومة الوفاق والحكومة الموازية شرق ليبيا، بإيقاف الدعم الفوري لهما.

وعزا البيان أسباب الدعوة إلى إيقاف التعامل مع الوزارتين من قبل المنظمات الدولية، إلى عدم تواصلهما مع الإدارات المسؤولة عن القطاع الصحي في مدينة مرزق، التي تمر بظروف صعبة نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له مؤخرا، إضافة إلى الأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت إدارة الخدمات ومستشفى مرزق العام، أن حكومة الوفاق الوطني لم تتواصل معهما، رغم تكليفها فريقا لتحديد احتياجات الجنوب لم يكلف نفسه التواصل معها، للوقوف على ما وصف بالمأساة التي وقعت على مستشفى مرزق العام.

وكان الناشط بمؤسسات المجتمع المدني في مدينة مرزق جنوب ليبيا سليمان سيدا، قد أكد أن الطيران الحربي التابع لعملية الكرامة استهدف تجمعا مدنيا سلميا، كان يعد لمظاهرة تندد بالعملية العسكرية، التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الجنوب الليبي.

وصرح سيدا لموقع ليبيا الخبر أن حملة حفتر العسكرية تستهدف مكون قبيلة التبو، وتهدف إلى تطهيرهم عرقيا من خلال استخدامه لقبائل تناصبها العداء.

من جانبه أكد عضو لجنة الجرحى بمدينة مرزق سعيد علي لليبيا الخبر، وقوع سبعة قتلى واثنين وعشرين جريحا بينهم إصابات خطيرة جراء قصف الطيران التابع لعملية الكرامة، موضحا أنهم يتلقون العلاج في مستشفى مرزق العام.

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