“تعليم الوفاق”: نتجه لاستخدام التقنية بالمؤسسات التعليمية

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، الأربعاء، إن الوزارة تتجه حيث اتجه العالم إلى استخدام التقنية داخل مؤسساتنا التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء عادل جمعة مع مدير مركز المعلومات والتوثيق يوسف أبو زويدة والفريق الفني التابع له ومديري مكاتب التوثيق والمعلومات بمراقبات التعليم ببلديات طرابلس الكبرى، بمقر مركز التدريب وتطوير التعليم.

ووفق بيان لـ”تعليم الوفاق”، فإن اللقاء جاء لمتابعة أعمال مشروع إعداد قاعدة البيانات الشاملة للقطاع، حيث استمع الوكيل من مديري مكاتب التوثيق للمشاكل والصعوبات التي تواجههم في إنجاز عملهم خاصة فيما يتعلق بتحديث قاعدة البيانات الإحصائية وتسليم كراسة البيانات وتجهيز ومتابعة عملية التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية.

وأكد الوكيل عزم الوزارة على إطلاق عدد من المنظومات التقنية ذات العلاقة بـ”المعلم والطالب والمؤسسات التعليمية والمراقبات التعليمية”، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع لما له من استفادة في برامج عمل الوزارة المستقبلية والتي تخص توزيع الميزانيات التشغيلية والكتاب المدرسي بالإضافة إلى تطبيق الملاك الوظيفي.

ونبه عادل جمعة جميع مراقبات التعليم إلى ضرورة إنجاز عملية استكمال المشروع النهائي وتجميع كافة البيانات في موعد أقصاه 14 فبراير المقبل.

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