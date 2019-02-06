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طرابلس | الردع الخاصة تلقي القبض على مدير المؤسسة الليبية للإستثمار

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت مصادر مطلعة إلقاء قوة الردع الخاصة فى طرابلس القبض على رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار د. على محمود .

وكشفت المصادر بأن القبض تم على محمود تم اليوم بناءً على مذكرة توقيف من مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور . 

وأضاف بأن محمود يخضع لتحقيقات تتم بمعرفة النائب العام وتتعلق بشبهات حول قضايا فساد وهدر مال عام ورشوة وسوء إستغلال الوظيفة والمنصب .

وإتصلت صحيفة المرصد بمدير مكتب رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار للحصول منه على تعليق حول التوقيف وخلفياته  ولكنها لم تتمكن من الوصول له .

المرصد – خاص

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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