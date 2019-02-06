طرابلس | الردع الخاصة تلقي القبض على مدير المؤسسة الليبية للإستثمار

ليبيا – أكدت مصادر مطلعة إلقاء قوة الردع الخاصة فى طرابلس القبض على رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار د. على محمود .
وكشفت المصادر بأن القبض تم على محمود تم اليوم بناءً على مذكرة توقيف من مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور .
وأضاف بأن محمود يخضع لتحقيقات تتم بمعرفة النائب العام وتتعلق بشبهات حول قضايا فساد وهدر مال عام ورشوة وسوء إستغلال الوظيفة والمنصب .
وإتصلت صحيفة المرصد بمدير مكتب رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار للحصول منه على تعليق حول التوقيف وخلفياته ولكنها لم تتمكن من الوصول له .
المرصد – خاص
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