السعيدي : جويلي ليس لديه القوة للتوجه إلى الجنوب .. وتيار الإسلام السياسي أضر باستقرار ليبيا

قلل عضو مجلس النواب، علي السعيدي، من أهمية البيان الصادر عن المنطقة العسكرية الغربية، التابعة للرئاسي، بقيادة أسامة جويلي، بشأن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير الجنوب، واصفا تلك البيانات بالفقاعة الإعلامية، وأنه ليس لدى جويلي القوة لتجسيد ذلك على أرض الواقع، كما اتهم السعيدي في تصريحات لـ قناة ليبيا تيار الإسلام السياسي بخلط أوراق المشهد الليبي، وزعزعة الاستقرار في البلاد.

النائب السعيدي وصف المجلس الرئاسي بالفاقد لأي قوة عسكرية حقيقية، وأن القوات التي تتبعه مجرد مليشيات، حسب قوله، رافضا بشدة سعي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله استجلاب قوات أجنبية لحماية حقول النفط.

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