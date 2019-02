المتوسط:

ترددت أنباء عن نجاح الجيش الليبي في السيطرة على حقل الشرارة النفطي .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد قرر إرسال قوة عسكرية إلى حقل الشرارة النفطي ، وهو ما دفع حراك فزان إلى إعلان رفضهم دخول أي قوة عسكرية الحقل.

