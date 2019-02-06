الحاسية: بيان الرئاسي عن الجنوب يقوّض استعادة الدولة

اعتبر الأكاديمي بجامعة عمر المختار الدكتور عاطف الحاسية بيان المجلس الرئاسي بخصوص تحرك الجيش في الجنوب، تقويضاً لمساعي القوات المسلحة في استعادة الدولة .

وأضاف الحاسية، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأربعاء، أن هذه الخطوة تدخل في إطار المماحكات السياسية وهي تصبو إلى الإبقاء على المجلس الرئاسي في السلطة بطرابلس لضمان مصالح أطراف سياسية محلية وخارجية.

وانتقد الحاسية تصرف الرئاسي عاداً إياه متنافياً مع أسس الوفاق التي جاء بها المجلس الرئاسي وحكومته، مؤكداً أن “رئاسي الوفاق” ما يزال يفشل في كل اختبار يواجهه من أجل تقريب المسافات مع القيادة العامة للجيش .

وعن تكليف الفريق علي كنه آمرا للمنطقة العسكرية سبها، تساءل الحاسية متهكماً عن حقيقة الجيش الذي كلفه وعن وجوده على الأرض، معتبراً أن هذه الخطوة تحمل بعداً سياسياً وهي محاولة لتقويض جهود الجيش في الجنوب وقد تزرع فتنة بين المكونات الاجتماعية هناك.

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