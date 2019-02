المتوسط:

كشف مصادر لـ” المتوسط” عن صدور قرار من مكتب النائب العام بالقبض على المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين لسجن الإصلاح و التأهيل طرابلس.

وأكدت المصادر ، ” إن مكتب النائب العام وجه تهم إلى المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين فساد مالي و اختلاسات”.

