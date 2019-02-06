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عمران توضح إشكالية مشروع الدستور

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن الإشكالية القائمة بشأن المشروع تكمن في أن مجلس النواب بعد طول مماطلة أصدر قانون الاستفتاء الذي يحتوي مطالب غير قانونية وأن المجلس فرض شروطاً لا تتوفر في الإعلان الدستوري منها تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر وفرض نسبة الخمسين +1 .

وبينت عمران، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأربعاء، أن التعديلات التي قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لا تمس جوهر القانون بل تتعلق ببعض الجوانب الفنية والتقنية التي رأت المفوضية أنها تتعارض مع إمكانياته وقدرتها على إنجاز مسألة الاستفتاء .

وكان مصدر نيابي قد أفاد لـ218 بأن ملاحظات المفوضية الوطنية لعليا للانتخابات لم تعرض على مجلس النواب مجتمعاً في جلسة علنية كي يناقشها ويصوت عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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