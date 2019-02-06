الرئاسي يعين أحد أبرز قيادة القذافي أمرًا للمنطقة العسكرية سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد استنكار العمليات العسكرية من قبل قوات الجيش في تطهير الجنوب الليبي من الجماعات الإرهابية، عين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش” الرقم العسكري 731 الفريق الركن علي كنه آمرا لمنطقة سبها العسكرية .

جاء هذا التعيين في القرار رقم “19” لهذا العام، وبعد يوم من سفر “كنه” من أوباري إلى طرابلس عبر طائرة خاصة .

يشار إلى أن هذا التعيين يأتي في وقت يخوض فيه الجيش الوطني معارك لتأمين المنطقة الجنوبية.

من هو كنه

اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﻛﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1947 ﻡ في قرية “ﺗﻘﺮﻃﻴﻦ” ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺘﺒﻪ مرزق، وهو خريج اﻟﻜﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ عام 1967 ﻡ .

وﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ثورة سبتمبر بقيادة القذافي عام 1969 ﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﻴﻦ ﺍلأﺣﺮﺍﺭ .

ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﻡ ﻭﺷﻔﻰ ﻣﻨﻪ، وﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﻣﺮ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ 120 ﺑﻠﻮﺍﺀ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺝ، وأمر الكتيبة 26″مدفعيه بطبرق إبان أحداث مصر ﻭﺁﻣﺮ الﻓﻮﺝ الثانى ﻤﺪﻓﻌﻴﻪ ﺑﺰﻟﻴﺘﻦ، وأمر لواء الصواريخ . ﻭﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳبها ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴة، ﻭﺁﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴة، كما ندب أمين للجنة الشعبية للعدل قبل عبدالفتاح يونس . ﻭأﺧﻴﺮ ﺁﻣﺮ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﻳﺮ ومنطقه ﺄﻭﺑﺎﺭﻱ الدفاعيه الحدودية .

وﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ تحرير منطقة أﻭﺯﻭ في عام 1987 ﻡ ﻭﺟﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻭﺗﻢ ﻋﻼﺟﻪ، و ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﻃﺎﺋﺮة ﻋﻤﻮﺩﻳة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺴﻪ . ﻭﻧﺠﺎ ﻫﻮ ﻭأﺣﺪ أﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻓﻲ 4 ﻣﻦ أﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ .

وساهم فى توحيد قبائل الطوارق فى الجوار الليبى، ونزع فتيل الاقتتال. فى مالى والنيجر بتكليف من معمر القدافى، وشارك في العمليات العسكرية مع القذافي ضد ثوار فبراير .

كنه ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ “ﺍﻟﺘﻨﻴﻠﻜﻢ”، وهو شقيق الرائد أبوبكر كنه المتحصل على النجمه الذهبية، أمر قوات الصاعقه المشاركه فى حرب تحرير لبنان والذي اغتاله الموساد الإسرائيلى فى النيجر .

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