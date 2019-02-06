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” السعيدي” : ” الجويلي” ليس لديه قوة حتى يرسلها إلى الجنوب

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، ” إن بيانات حكومة الوفاق التي تهاجم  العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير الجنوب عبارة عن فقاعة إعلامية”.

وأضاف السعيدي ، خلال تصريحات له ، ” أن أسامة الجويلي  ليس لديه  القوة لتجسيد ذلك على أرض الواقع ويرسلها إلى الجنوب، وإن تيار الإسلام السياسي بخلط أوراق المشهد الليبي، وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

ورفض السعيدي، ” سعي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله استجلاب قوات أجنبية لحماية حقول النفط”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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