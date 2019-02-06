تورط ” الكبير” بتمويل شحنة الأسلحة المضبوطة في ميناء الخمس

أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكرت مصادر مطلعة، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير له علاقة مباشرة بتمويل شحنة الأسلحة المضبوطة في ميناء الخمس، التي تضم مدرعات وتجهيزات أمنية قادمة من تركيا، موردة لكتائب للمليشيات في طرابلس.

وأضافت المصادر أن الكبير قام بتغطية الشحنة التي استوردت بموجب عقود مبرمة سابقا من حساب وزارة الداخلية دون علم الوزارة، وهذا ما دفعها إلى إحالة الأمر لمكتب النائب العام للتحقيق بشأن الواقعة.

وأوضحت المصادر أن محمد عمر بعيو المستشار الإعلامي للكبير هاجم وزير الداخلية عبر وسائل الإعلام؛ لإحالته هذه الواقعة لمكتب النائب العام؛ خوفًا على مصير الصديق الكبير.

وفتح مكتب النائب العام تحقيقا رسميا في هذه الواقعة التي تشير الوثائق المقدمة للنائب العام إلى ثبوت تهمة التصرف في أموال وزارة الداخلية على المحافظ لصالح كتائب في طرابلس بالمخالفة للقانون.

مصادر مطلعة تشير إلى تهديد بعيو والصديق الكبير للمسؤولين بوزارة الداخلية بضرورة سحب الشكوى وتسوية الأمر، وعدم إقحام مكتب النائب العام في الموضوع، والكبير يتوعد باشاغا بإيقاف كافة معاملات الوزارة إلى حين الرضوخ لإملاءات المركزي، ويقود هذه الحملة في جانبها الإع

لامي مستشار المحافظ محمد عمر بعيو.

يشار إلى أن أطراف ليبية اتهمت تركيا بتزويد الميليشيات المسلحة بالعتاد والسلاح ما قد يؤدي إلى تطورات من شأنها أن تعيق العملية السياسية.

بناءً على بلاغ من الإدارة العامة للجمارك ومكافحة الجريمة في ميناء جمارك الخمس ، تمكنت سلطات الميناء أمس الثلاثاء من ضبط شحنة مدرعات وعربات رباعية الدفع قادمة من تركيا؛ وفقا لمصادر.

الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع “تيوتا سيراليون” مع مدرعات قتالية مدرعة تركية الصنع وأكدت المصادر أن الشحنة قادمة من أحد الموانئ التركية بدون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24