كشفت مصادر لـ” المتوسط” عن انتشار قوات الجيش في كافة أنحاء مدينة أوباري والسيطرة على مؤسساتها.

وأكملت المصادر،” إن عملية الانتشار في المدينة لم تشهد أي معارك أو اشتباكات أو قتال وتمت بسلمية دون إراقة دماء”.

