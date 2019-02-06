عاجل .. القوات المسلحة تعلن سيطرتها على كامل حقل الشرارة النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة سيطرة قوات اللواء 73 مشاة بإمرة العميد على صالح القطعاني على كامل حقل الشرارة النفطي بالجنوب .

يأتي ذلك بعد ساعات من توجه قوة تابعة لحرس المنشآت النفطية في حكومة إلى الحقل النفطي المتوقف عن العمل منذ أكثر من شهر.

وجاء تحرّك قوات الوفاق بالتزامن مع قرار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتعيين مسؤول عسكري سابق في نظام القذافي، هو الفريق علي سليمان كنا، قائدًا عسكريًا للمنطقة الجنوبية.

وأكدت كتيبة طارق بن زيادة توغل القوات المسلحة داخل حقل الشرارة النفطي بعملية ناجحة بأقل التكاليف والخسائر .

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