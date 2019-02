المتوسط:

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة ، ” إن قوات الجيش تعلن تطهير حقل الشرارة النفطي الواقع في حوض مرزق وتشرع في عملية تأمينه “.

وأكملت الشعبة ، ” إن هذه العملي تأتي ضمن الانتصارات المؤزرة لجيشنا المظفر بفضل الله والتفاف الشعب حول جيشه”.

The post الجيش يعلن السيطرة على حقل الشرارة وتوليه مسئولية تأمينه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية