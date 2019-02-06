مصدر خاص لـ218: الجيش يسيطر على موقع بحقل الشرارة

مصدر خاص لقناة “218” أفاد أن قوات من الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على موقع 186 التابع لحقل الشرارة، مساء الأربعاء.

وأشار المصدر إلى أن بعض أفراد قوة الحماية المسؤولة عن الموقع التحقوا بقوات الجيش الوطني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار معارك الجيش الوطني في الجنوب، إذ ما يزال يخوض اشتباكات ضد المجاميع المسلحة على بُعد أكثر من 60 كيلومتراً من سبها.

وكانت كتيبة طارق بن زياد قد أعلنت، الثلاثاء، أنها تخوض معارك على مشارف مرزق، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة في المنطقة استعدادا للتوغل جنوبا وصولا إلى أم الأرانب.

كما بسطت سرايا الإسناد الثالث بالكتيبة 141 مشاة، سيطرتها على الطريق الرابطة بين منطقتي تراغن وبن دليف، لقطع الإمداد عن المجموعات المسلحة.

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