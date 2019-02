المتوسط:

أكدت بلدية سبها عن إشراف عميد المجلس البلدي سبها ( حامد رافع الخيالي ) على انتشار رجال الأمن داخل المدينة.

وأوضحت البلدية، ” إن عملية الانتشار يأتي في إطار حفظ الأمن ودعم وحث رجال الجيش على بذل المزيد من الجهد “.

The post بلدية سبها تعلن انتشار قوات الأمن في المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية