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عاجل|العميد أحمد المسماري: القوات المسلحة سيطرت على حقل الشرارة دون قتال.

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

عاجل| الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري: القوات المسلحة سيطرت على حقل الشرارة دون قتال.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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