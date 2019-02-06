لأول مرة منذ عشر سنوات .. انتشر وحدات من جهاز الدعم المركزي ومكافحة الشغب بسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتشرت صباح اليوم الأربعاء بسبها جنوب ليبيا وحدات من جهاز الدعم المركزي ومكافحة الشغب لأول مرة في المدينة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتوزعت الوحدات بين التقاطعات الرئيسية في المدينة والشوارع الحيوية فيها؛ لتشرع في تنظيم حركة المرور وضبط المخالفين ومساعدة السكان على التحرك بأمان داخلها.

وقال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها حامد رافع الخيالي؛ إن وصول قوات الدعم المركزي من بنغازي إلى سبها يعد علامة فارقة في جهود تأمين المدينة؛ كما سيساعد على ضمان استمرار حالة الأمن التي سادتها مند دخول الجيش إليها في السابع عشر من يناير الماضي؛ داعيًا سكان المدينة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لضمان جودة عملها بالشكل المطلوب.

وأوضح مدير الأمن الوطني بسبها الساعدي أمحمد أن كل النقاط التي استهدفت بالتأمين تم وضع عناصر أمن فيها من سبها وبنغازي، وذلك لتبادل الخبرات وتسهيل العمل الذي يراد له أن يكون على مدار الأربع وعشرين ساعة.

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