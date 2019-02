المتوسط:

نشرت غرفة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة صورا لانتشار عناصر الجيش في حقل الشرارة النفطي.

وكان الجيش الليبي قد أعلن سيطرته على الحقل وتوليه مسئولية تأمينه دون وقوع أي اشتباكات.

