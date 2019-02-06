عاجل| الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري: هناك مخطط كبير لإنشاء دولة متطرفة في منطقة جنوب ليبيا والدول المجاورة
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صحيفة العنوان الليبية
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