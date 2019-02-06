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العميد أحمد المسماري: هناك مخطط كبير لإنشاء دولة متطرفة في منطقة جنوب ليبيا والدول المجاورة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

عاجل| الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري: هناك مخطط كبير لإنشاء دولة متطرفة في منطقة جنوب ليبيا والدول المجاورة

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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