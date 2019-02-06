السعيدي: الغرياني هو راعي الإرهاب في ليبيا والمسؤول عن دعم المعارضة التشادية في الجنوب

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي ما صدر من تصريحات أخيرة عن آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي ”لواء” أسامة جويلي بأنها “فقاعة إعلامية”، معتبراً أنه لا يملك قوة لكي يتحدث عن تحركها إلى الجنوب.

السعيدي إستبعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الالثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن تتحرك قوة من الغرب للجنوب، مشيراً إلى أن الليبيين لن يتناحرون ويتصارعون أو يكون هناك حرب بينهم.

وعن توافق المواقف بين عدد من الشخصيات كالصادق الغرياني وفائز السراج واسامة الجويلي بالإضافة لمصطفى صنع الله علق قائلاً:” المشهد أصبح واضح وجلي لليبيين بالكامل نتحدث عن مجموعة مؤدلجة تنتمي للإخوان المسلمين في ليبيا وللتيار الإسلامي السياسي المتشدد الذين قفزوا على السلطة في ليبيا وأوصلوا البلاد لهذه المرحلة”.

ويرى أن الغرياني كان راعي الإرهاب في ليبيا والمسؤول عن دعم الجماعة الإسلامية والمجموعات المعارضة التي دخلت ليبيا تحت القوة الثالثة التي كانت مدعومة من الإسلام السياسي مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي مجموعات مسلحة في الجنوب بعد دخول القوات المسلحة اليه.

كما إعتبر أن القضية الحالية تمثل قضية وطن ومن يغرد خارج الوطن فهو من المجموعات التي لا تؤمن بالطرف الآخر ولا تعني قياداتهم من داخل التراب سواء أي جهة كانت، لافتاً إلى أن خطاب صنع الله واضح من رجل عمومي لشخص مسيّر ليس له الحق فيما يصدر عنه أما الجويلي فهو شخص عسكري عليه القتال أمام قيادته إن وجدت لديه قيادة يعمل تحت إمرتها حسب تعبيره.

ونوّه إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك قوة عسكرية حقيقية بل هي مليشيات موجودة في طرابلس تخشى مغادرة العاصمة حتى لا تستحوذ عليها مليشيات أخرى من مناطق أخرى، مضيفاً :” صنع الله وتصريحه بحماية الحقول النفطية من قبل قوة أجنبية مجرد فقاعة ومن المستحيلات السبعة فالشعب الليبي لن يسمح بدخول قوات أجنبية داخل ترابنا حتى تحمي مؤسساتنا”.

أما فيما يتعلق بدعوة إبراهيم الجضران وزياد بلعم لقتال القوات المسلحة في تحريض منهم على فتح حرب واسعه أعرب السعيدي عن تمنياته من التبو الرد على الجضران والتنصل منه ومن تصريحاته وإبعاده من الإنتماء للتبو، مشدداً على أهمية أن يكون الجميع أبناء وطن واحد بهدف حماية التراب الليبي ومحاربة كل دخيل عليه.

وذكر أنهم بكل تأكيد يبحثون عن المصالحة العامة في فزان لكل القبائل أما قضية الخلاف ما بين أولاد سليمان و التبو فهي ليست خلاف عميق بل مصالح لكن بتواجد الجيش بالجنوب فإن كل القبائل رحبت في الفكرة لأن الهدف الاساسي حماية البلاد وإعادة الامن والأمان للمنطقة.

عضو مجلس النواب شدد على أن المؤسسة العسكرية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن ما يجري في الساحة لذلك على الجميع التواصل مع كل أعيان ومشائخ قبائل التبو والإجتماع مع جميع القبائل العربية والطوارق لفتح ممر آمن للقيادة العامة للجيش لتؤمن كل الحدود والخدمات لأهل فزان عموماً.

وإستطرد حديثه قائلاً :” بالأمس القريب تم الهجوم على اللواء العاشر في تراغن من الذي قام بهذه العملية إذاً الجيش لديه مخاوف وأعتقد أن أي عسكري يتبع القيادة العامة لديه انضباطية لأنه لم يأتي لغاية الانتقام ونحن لا نبحث عن صب الزيت على النار لكن المؤسسة العسكرية لها رؤيتها وكلي أمل من التبو وكل من هو عسكري بالالتحاق للقيادة العامة ووقف المعركة لحماية باقي الوطن”.

وقال إن نواب التبو جزء من الوطن وهم مع الحق وليس الظلم، مطالباً مجلس النواب بالتماسك وإنصاف الحقيقة أينما كانت ودراسة المشهد الحقيقي لما يحدث خاصة بعد تشظيه لما يقارب الـ 3 أشهر ولذلك يجب أن تكون جلسة يوم الإثنين القادم جلسة طارئة لحل مسألة الخلاف في الجنوب ويكون لهم صوت تجاه المنطقة بشان الدعم والمصالحة وإحقاق الحق.

ختاماً أبدى السعيدي تمنياته من نواب الجنوب بالغجتماع لإصلاح الامر والتواصل مع القيادة العامة لتوضيح الصورة لها بأن الهدف الأساسي هو توحيد وحماية البلاد.

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