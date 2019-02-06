مصلحة الجوازات تكشف عن الكمية المتوفرة لديها من خامة جواز السفر

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان اليوم الأربعاء مع رئيس مصلحة الجوزات والجنسية جمعة غريبة رفقة مدير إدارة المباحث بالمصلحة مصطفى الدعيكي المشاكل التي تعاني منها المصلحة بالإضافة إلى وضع آلية توفير مبنى حديث تتوفر فيه الشروط الملائمة لنجاح عملها.

اللقاء تطرق بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق إلى آلية عمل مكاتب الجوازات في السفارات الليبية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمعالجة مشاكل المواطنين الخاصة بذلك.