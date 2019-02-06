طالب المتحدث الرسمي باسم الجيش أحمد المسماري، مجلس الأمن الدولي بفرض حظر دولي على تركيا، مؤكدا أن تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير الدولة الليبية. وقال المسماري في تصريحات متلفزة، “إن هناك محاولات تركية مستمرة لدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا ومحاربة الجيش الليبي، وأن المنطقة مهددة بالإرهاب التركي، كما تم ضبط 80 سيارة عسكرية مجهزة بأجهزة لكشف المفرقعات، قادمة من تركيا للميليشيات المسلحة في ليبيا”.

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