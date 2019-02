جولة تفقدية لوزير «داخلية الوفاق» بـ بلدية حي الأندلس

المتوسط:

قام وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بمتابعة المشاكل الأمنية التي تعاني منها بلدية حي الأندلس والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية دون تداخل اختصاصاتها .

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير باشاغا، إلى مقر المجلس البلدي حي الأندلس، اجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين الأمنيين بالبلدية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي القطاعات الأخرى.

وأوضح باشاغا، عقب الاجتماع بأن هذه الزيارة تهدف إلى استتباب الامن وبسطه داخل بلدية حي الاندلس وخاصة داخل المصارف العاملة بالبلدية أثناء توزيع السيولة بها.

