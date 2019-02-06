أخبار ليبيا24

إنّ الهمّ الأكبر الّذي يشكّل هاجسًا لدى المجموعات الإرهابيّة المتطرّفة، ولا سيّما داعش، يكمن في كيفيّة تأمين الأموال اللّازمة والضروريّة لتمويل العمليّات الإرهابيّة المختلفة الّتي تتطلّب الكثير من الموارد وبخاصةٍ لتأمين الأسلحة والمتفجّرات، والألبسة والدّروع وغيرها من المستلزمات الّتي تُعتبر أساسيّة لتنظيم عمليّة إرهابيّة وتنفيذها على أكمل وجه من دون التعرّض لخسائر ماديّة أو بشريّة هائلة.

ومنذ نشأته وانتشاره في بلدان العالم المختلفة، عمل التنظيم الإرهابيّ داعش على تعيين قادة يكونون مسؤولين عن الأمور الماديّة للتنظيم وللجماعات الإرهابيّة التابعة له في مختلف دول شمال أفريقيا، ولا سيّما في ليبيا حيث صبّ التنظيم تركيزه ووجّه أهدافه بغية السيطرة على هذه الدولة القويّة والعريقة على مختلف الأصعدة، الاجتماعيّة منها، والاقتصاديّة، والتربويّة، والحضاريّة وغيرها.

بادئ الأمر تمّ الاستيلاء على المساجد والمدارس والجامعات الّتي انتقى منها التّنظيم النوابغ في مجال العلوم لتصنيع أسلحة خاصّة بهم، للانتقال بعد ذلك إلى اقتحام السكنات العسكريّة وسرقة الأسلحة منها، ثمّ اعتمد التنظيم استراتيجيّة جديدة تقضي بسرقة النفط وإعادة بيعه في السوق السوداء وكسب أموال طائلة.

ولكن غالبًا ما كانت محاولات داعش المختلفة تنتهي بهزيمة وخسائر ماديّة وبشريّة كبيرة، فبعد هذه الخسارة، بحث التنظيم عن مصدر جديد لتمويل عمليّاته، وهو سرقة الآثار اللّيبيّة وبيعها في الأسواق العالميّة.

واقتحم المتاحف، والمعارض، والمواقع الأثريّة وسرق العناصر ما أمكنهم سرقته من التحف، وحطّموا ما أمكنهم تحطيمه، ولكن على الرغم من تعرض بعض الآثار الموجودة في ليبيا إلى اعتداءات وعمليّات نهب، إلا أنها في المجمل ما زالت في حالة جيدة.

ويقول خبراء إنها لا تواجه خطر التدمير الذي لحق بآثار مماثلة في سوريا والعراق، وذلك بفشل يقظة الدولة ووزارة الآثار والسياحة الّتي تعمل جاهدةً للحفاظ على التراث الليبي العريق.

وقال خبراء آخرون في مجال التراث، إنّ أشهر المواقع التاريخية ظلت في منأى عن الأذى إلى حد كبير، بفضل التدخّل المستمّر للسلطات الأمنيّة والعسكريّة الّتي أحبطت الكثير من محاولات تهريب القطع الأثريّة خارج البلاد.

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