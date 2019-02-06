كاجمان يبحث استحداث مبنى لمصلحة الجوازات والجنسية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، اليوم الأربعاء، رئيس مصلحة الجوزات والجنسية جمعة غريبة، رفقة مدير إدارة المباحث بالمصلحة مصطفى الدعيكي، لمناقشة المشاكل التي تعاني منها المصلحة، بالإضافة إلى بحث آلية توفير مبنى حديث تتوفر فيه الشروط الملائمة لنجاح عمل المصلحة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، أن غريبة أوضح خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أن المادة الخام للجوازات متوفرة بكمية تصل إلى 2مليون جواز سفر، مؤكدا على جاهزية المنظومة للبدء في العمل قبل منتصف فبراير الجاري. هذا وتطرق اللقاء، إلى آلية عمل مكاتب الجوازات في السفارات الليبية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمعالجة مشاكل المواطنين الخاصة بذلك.

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