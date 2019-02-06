قيلوان: الجيش يتقدم بخطى ثابتة في الجنوب

أكد ناشط المجتمع المدني من مدينة سبها أحمد قيلوان، أن قوات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة في عملياتها العسكرية لمحاربة العصابات التشادية الخارجة عن القانون في الجنوب الليبي. وقال قيلوان في تصريحات لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إنه يتم خلال تلك الأيام محاصرة القوات المعادية في المنطقة، حيث أسفرت العمليات عن تكبيد العصابات التشادية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مع وجود إصابات بسيطة في قوات الجيش إضافة إلى إصابات في صفوف العصابات التشادية وبقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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