إدارة «مكافحة المخدرات» تضبط شخصًا يُتاجر في المخدرات بطرابلس

تمكنت وحدة التحري وجمع المعلومات والقبض بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد وردت معلومات من أحد المصادر، بضبط شخص ليبي الجنسية من سكان مدينة طرابلس يتاجر بكميات من المخدرات نوع حشيش وخمور أجنبية ويقوم ببيعها والمتاجرة بها على نطاق واسع داخل مدينة.

وعلى إثر ذلك تم ضبط المشتبه به متلبسا خلال عملية بيع وشراء، وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وقد تم ضبط كمية من الخمور، وتم إحالته لنيابة مكافحة جرائم المخدرات وذلك من حيث الاختصاص.

