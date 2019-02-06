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باشاغا يلتقي رئيس مجلس التخطيط

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس التخطيط مفتاح حرير. وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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