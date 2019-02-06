تعليم الوفاق تنظم ورشة حول الرفع من جودة المؤسسات التعليمية

تعتزم وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق لتنظيم ورشة العمل “إسهامات مركز ضمان الجودة في الرفع من جودة وكفاءة المؤسسات التعليمية – مناهج التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها” والتي ستقام يوم غدٍ الخميس بمدرج الأكاديمية الليبية بجنزور بطرابلس، بحضور وزير التعليم عثمان عبد الجليل ووكلاء الوزارة ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة. وأوضح رئيس اللجنة الإدارية لمركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد بن عثمان بأن أعمال الورشة ستنقسم علي فترتين، الأولي: سيتم عرض نشاطات وإسهامات المركز في الرفع من مستوي عملية التعليم داخل ليبيا، والثانية: ستخصص لمناهج التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها والمشاكل والصعوبات التي تواجهها ومدى ملائمتها للوائح والقوانين والمعايير التي تنظم عمل مركز ضمان الجودة وإدارة التعليم الخاص.

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