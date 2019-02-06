زايد هدية: بسيطرة الجيش على حقل الشرارة أصبح 90% من قوت الليبيين في أَيَادٍ أمنة

بنغازي-العنوان

قال عضو مجلس النواب زايد هدية، اليوم الأربعاء، أنه بعد سيطرة الجيش الليبي على حقل الشرارة النفطي بالجنوب، أصبح أكثر من 90% من النفط تحت حماية أبناء ليبيا من القوات العربية الليبية.

وأضاف هدية بأن قوت الليبيين الوحيد، أصبح في أَيَادٍ أمنة ومنضبطة وستعمل لحمايته وصونه من المليشيات التي تبتز السلطات الليبية للاسترزاق منه والعبث به عندما لا تتحصل على متطلباتهم غير المقبولة وغير الواقعية.

وأوضح أنه بذلك سيكون النفط تحت حماية القوات المسلحة العربية الليبية وجهاز حرس المنشآت النفطية التابع لها، ولكن ما يزعجنا كثيرا هو سيطرة جماعة معينة في إدارة المصرف المركزي طرابلس، وعلى رأسهم الصديق الكبير على عوائد هذا النفط، وتسخيرها لإعاقة الجيش ومحاربته وأيضا تستخدم لتقوية مليشيات معينة ومؤدلجة، كل هدفها جمع المال والسرقات وترك المواطن في ظروف اقتصادية صعبة.

وأشار هدية إلى ضرورة البدء في التنسيق على تقسيم عوائد النفط على جميع الليبيين، وتقديم الخدمات والتنمية لجميع المدن الليبية، بداية من مدن الجنوب وباقي المدن الأخرى التي تدمرت وتضررت خلال السنوات الماضية منها بنغازي وسرت وككلة ورشفانة وغيرها من باقي المدن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية