«المفوضية»: 184 ألف نازح في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة

أكدت مُفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، أن ليبيا فيها حاليًا أكثر من 184 ألف نازح أكثر من نصفهم أطفال، يحتاجون مُساعدات إنسانية عاجلة، وذلك خلال تقرير أذاعته قناة «الغد» الإخبارية.

وعلى مستوى ليبيا ككل وفق هذه الإحصاءات، يحتاج أكثر من 820 ألف شخص للمُساعدات الإنسانية من بينهم 250 ألف طفل.

وتقول مُنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إنَّ هناك أكثر من مليوني طفل تتراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات بحاجة إلى التطعيمات الضرورية، كما يُوجد نحو 280 ألف طفل في سن الدراسة محرمون من الحصول على التعليم بسبب تعطيل نحو 560 مدرسة عن العمل نتيجة الأضرار الجزئية أو الكلية التي لحقت بها.

وأطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لعام 2019 بدعوة الجهات المانحة لتوفير تمويل بقيمة مائتين واثنين مليون دولار وذلك لتوفير الدعم الصحي والحماية والمياه والمأوى والتعليم للفئات الضعيفة في ليبيا.

وأكدت الأمم المتحدة أن الحرب أدت إلى خسائر فادحة وحرمت آلاف الأطفال والنساء والرجال في ليبيا من حقوقهم الأساسية، مشيرة إلى الكثير من العائلات تواجه أعباء عدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والماء.

