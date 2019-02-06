الرقابة الإدارية تطالب رئيس المجلس الرئاسي بوضع تسعيرة مناسبة لرغيف الخبز

ليبيا – طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر حسن في خطاباً له اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بوضع تسعيرة مناسبة لرغيف الخبز.

رئيس الهيئة أوضح في خطابه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن الهيئة تولت متابعة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز والدقيق المستخدم في صناعته من بينها الإستمرار في عدم وجود أي مخزون استراتيجي من القمح الطري المستخدم في صناعة الدقيق الخاص بالخبز وقرب نفاذ مخزون الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة من القمح الأمر الذي سيؤدي إلى توقف مصانع الشركة الخاصة بالدقيق عن العمل وبالتالي ارتفاع سعر رغيف الخبز مرة أخرى.

وأضاف البيان أن رغيف الخبز يباع الآن بسعر 4 أرغفة بدينار واحد في حين أنه تم الاتفاق بين وزارة الإقتصاد والنقابة العامة للمخابز وجهاز الحرس البلدي والشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة على بيع الرغيف زنة 150 غرام بسعر 5 أرغفة دينار إلا أن نفاذ مخزون الشركة من القمح والدقيق حال دون الاستمرار في تنفيذ هذا الاتفاق.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن وجود تباين كبير في سعر ووزن وحجم رغيف الخبز من مخبز لأخر ومن منطقة الأخرى

حسن طالب بإتخاذ جملة من الإجراءات والتدخل العاجل من خلال الإيعاز لوزارة الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق بضرورة وضع تسمية مناسبة لرغيف الخبز ولو لفترة محددة إلى حين تغيير سعر الصرف وفرض تنفيذها بعد ذلك من خلال الجهات المعنية وجهاز الحرس الملكي.

الهيئة دعت في ختام خطابها المجلس الرئاسي بإعفاء سلعة القمح من الرسوم المقررة على النقد الأجنبي مع تسهيل عملية فتح الإعتمادات المستندية للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة وذلك للوصول لنتائج ملموسة لتخفيف الأعباء عن المواطن.

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