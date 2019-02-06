أوحيدة: لا مجال لخلط الأوراق والتأجيج

علق عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة، على قرارات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأخيرة، وعمليات الجيش في الجنوب الليبي. وأوضح أوحيدة في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أن أهل سبها سيكونون في الموعد يوم الجمعة القلدمة لتأييد أو رفض قرار الرئاسي أو تحرك الجيش في الجنوب الليبي، قائلا “لا مجال لخلط الأوراق والتأجيج، وعلينا الابتعاد عن المصالح السياسية والنظر إلى الوطن بعيداً عن ردود الأفعال الصبيانية، ونحن بدورنا سنطرح مبادرة للتوافق مدعومة من الجانب الاجتماعي بين الأخوة شرقا وغرباً للقاء في مدينة سبها الأمن والأمان التي ستكون مدينة المصالحة والوئام بين الليبين ولن نسمح أن تكون أرض لتصفية الحسابات السياسية”.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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