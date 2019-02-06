هكذا أهملت فرنسا المترجمين الأفغان!!

اهتمت الصحف اليوم بخطاب الرئيس الأمريكي حول حال الاتحاد، ووصفت غالبية الصحف الأمريكية تصريحات ترامب بالمتناقضة مع أفعاله. واهتمت الصحف كذلك بالأزمة الفنزويلية وبالغارات الأخيرة التي شنها “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده خليفة حفتر على جنوب ليبيا، وسلطت الصحف الفرنسية الضوء على مصير المترجمين الأفغان الذين عملوا إلى جانب الجيش الفرنسي أثناء تدخله في أفغانستان في العام 2001. صحيفة لاكروا الفرنسية أشارت إلى هذا الموضوع على غلافها وقالت إنه وبفضل إحدى الجمعيات تمكن مئات العاملين الأفغان السابقين إلى جانب الجيش الفرنسي من المجيء إلى فرنسا بعد أن تخلت عنهم الدولة الفرنسية لسنوات.

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