الجيش يدخل أوباري وسط ترحيب الأهالي ويستلم تأمين حقل الشرارة النفطي بالكامل

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن القوات المسلحة دخلت اليوم إلى مدينة أوباري وسط ترحيب من الأهالي، مضيفا في المؤتمر الصحفي الاسبوعي أن القيادة العامة استلمت حقل الشرارة النفطي بعد دخول قوات الجيش للحقل لتأمينه بالكام، وأن الجيش يتواجد بالقرب من مدينة مرزق وسيدخلها قريبا.

يأتي ذلك عقب وصول تعزيزات عسكرية إضافية يوم أمس من القيادة العامة للجيش إلى قاعدة الجفرة، دعما لعمليات القوات المسلحة في مناطق الجنوب التي انطلقت منتصف الشهر الماضي، في هذه الأثناء تتواصل عمليات الجيش في المنطقة الجنوبية لملاحقة قيادات وعناصر متطرفة وعصابات الاتجار بالبشر والفصائل المسلحة الأجنبية.

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