فرنسا: نحرص على وحدة ليبيا وسيادتها

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بالعمليات الأخيرة التي قام بها الجيش الليبي في الجنوب، مشددا على أن فرنسا تحرص على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وتدعم جميع القوات العسكرية الليبية في حربها ضد الإرهاب. وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي، إن هذه العمليات مكنت من القضاء على أهداف إرهابية مهمة وقد تعيق على نحو مستدام أنشطة مهربي المهاجرين الذين ينتشرون في منطقة ما بين الساحل والبحر الأبيض المتوسط، وقد شملت تلك العمليات أيضاً حقول نفط هامة، مضيفا أن فرنسا تذكر في هذا الصدد بأن النفط مورد وطني يتعين أن يستفيد جميع الليبيين من استغلاله وأن يظل حكراً على المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

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