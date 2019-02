المتوسط:

بحثت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة، ليلي اللافي، ونائبتها حنان الفخاخري، اليوم الأربعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، وذلك برفقة دبلوماسية المكتب السياسي بالبعثة نيللي اولسن.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة آليات دعم المرأة الليبية حتى تكون عنصر فاعل وتتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

