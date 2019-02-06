السلاك: لم تصدر تكليفات جديدة لأي جهة للمشاركة في الترتيبات الأمنية وخطة تأمين طرابلس

نفى محمد السلاك الناطق باسم فائز السراج، صدور تكليفات جديدة من رئيس المجلس الرئاسي لأي جهة بالمشاركة في الترتيبات الأمنية وخطة تأمين العاصمة طرابلس.

وقال محمد السلاك لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «بخلاف الجهات المكلفة ضمن الخطة المعتمدة من القائد الأعلى بموجب القرار رقم 1439 فإن رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج لم يكلف أي جهة عسكرية أو أمنية».

يذكر أن «الكتيبة 301 مشاة» أصدرت بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» قالت فيه إن عناصرها تمركزو أمس الثلاء «في مناطق جنوب طرابلس تنفيذاً للترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة الوفاق وساندتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن ورائها المجتمع الدولي بشأن تأمين العاصمة طرابلس».

كما أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حثت في 6 أكتوبر الماضي، المجلس الرئاسي، على المصادقة على الخطة المقدَّمة من لجنة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس لبدء تنفيذها، معربة عن تشجيعها الخطة التي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية واستبدالها بقوات نظامية.

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